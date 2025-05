Empresário desaparece após reunião em Cravinhos (SP) Investigação busca entender desaparecimento após encontro de negócios Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 15h15 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h15 ) twitter

Dono da empresa em que o empresário foi visto diz que ele saiu da reunião para outro compromisso

Nelson, um empresário de São Paulo, desapareceu após participar de uma reunião em uma empresa localizada em Cravinhos. Ele estava interessado em investir no ramo de suplementos alimentares e participava de reuniões semanais na empresa.

Na última terça-feira (20), Nelson saiu apressadamente da reunião, alegando ter um compromisso familiar urgente em São Paulo. A empresa ainda está em reforma e não possui câmeras de segurança operacionais; por isso, a polícia busca imagens de estabelecimentos vizinhos para determinar se ele deixou o local sozinho ou acompanhado.

A família de Nelson está aflita e colabora com as autoridades na busca por informações sobre seu paradeiro. Qualquer pessoa com informações relevantes deve entrar em contato com a polícia.

