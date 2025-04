Empresário detido por furtar obras de arte em hotel de luxo no Rio João Ricardo Rangel Mendes é preso em flagrante por furto Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 15h47 (Atualizado em 28/04/2025 - 15h47 ) twitter

Ex-CEO de empresa de viagens é preso por furtar obras de arte de hotel de luxo no Rio de Janeiro

João Ricardo Rangel Mendes, de 44 anos, foi preso em flagrante suspeito de furtar obras de arte de um shopping e um hotel de luxo no Rio de Janeiro. O ex-CEO de uma empresa de viagens online já foi envolvido em várias controvérsias, incluindo um vídeo polêmico onde aparece com um lança-chamas.

Imagens mostram João retirando uma obra da parede do hotel e colocando quadros em um elevador no shopping, antes de levá-los até um táxi. Apesar da abordagem dos seguranças, ele escapou em uma motocicleta. Na sua residência na Barra da Tijuca, a polícia encontrou quadros furtados e objetos avaliados em R$ 40 mil; uma obra avaliada em R$ 17 mil ainda não foi recuperada.

Além deste incidente, João Ricardo já esteve envolvido em outras polêmicas, como ameaças a clientes insatisfeitos com sua empresa durante dificuldades financeiras na pandemia. Após a prisão do empresário, o site da sua empresa foi retirado do ar. Ele permanece detido enquanto os itens recuperados foram devolvidos aos proprietários legítimos.

Ex-CEO de empresa de viagens é preso por furtar obras de arte de hotel de luxo no Rio de Janeiro

