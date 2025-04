Homem tenta assaltar padaria, atira em funcionária e é morto por policial em SP

Um homem foi morto por um policial aposentado durante uma tentativa de assalto em uma padaria na zona norte de SP. Ricardo Abreu, de 30 anos, era filho de um dentista famoso no estado de São Paulo e tentou cometer o crime com uma arma registrada no nome do pai. O filho e o pai são conhecidos na região e viviam bem financeiramente. Conhecidos disseram à polícia que Ricardo tinha problemas psicológicos e tomava remédios controlados. A polícia vai fazer os exames toxicológicos no corpo e investigar o motivo do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!