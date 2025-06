Empresário encontrado morto em área restrita do Autódromo de Interlagos Investigação aponta confronto com seguranças como causa provável Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 16h18 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h18 ) twitter

Polícia acredita que Adalberto Júnior tenha sido morto após passar por área proibida em autódromo

O corpo do empresário Adalberto Júnior foi encontrado em uma área em obras no Autódromo de Interlagos, São Paulo. As investigações sugerem que ele acessou uma área restrita para chegar ao seu carro, resultando em um confronto com seguranças do local. Laudos preliminares indicam compressão torácica como causa da morte, sugerindo imobilização violenta.

Adalberto era frequentador assíduo do autódromo e conhecia bem o local. A polícia acredita que ele tentou cortar caminho por uma área proibida e foi abordado por seguranças. Há hipótese de que ele tenha sido enforcado antes de ser colocado no buraco onde seu corpo foi localizado. Exames confirmaram a presença de álcool no organismo do empresário, descartando o uso de drogas.

