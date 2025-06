Empresário encontrado morto em buraco na zona sul de São Paulo Adalberto Júnior foi achado em obra próxima ao Autódromo de Interlagos; polícia investiga o caso Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 15h55 (Atualizado em 04/06/2025 - 15h55 ) twitter

Principal suspeita é que empresário tenha sido colocado morto dentro de buraco

O corpo do empresário Adalberto Júnior foi encontrado em um buraco localizado entre o Autódromo de Interlagos e o estacionamento do kartódromo em São Paulo. Ele havia sido visto pela última vez ao participar de um evento de motos na região. Um vídeo mostra Adalberto usando um capacete com uma câmera acoplada, mas o equipamento não foi encontrado junto ao capacete recuperado.

A polícia investiga se a morte foi resultado de um acidente ou crime. A principal suspeita é que Adalberto tenha sido colocado no buraco já sem vida. A área onde o corpo foi encontrado faz parte de uma obra da Prefeitura de São Paulo e está isolada.

A polícia revisa imagens das câmeras de segurança do evento e realiza novas perícias no carro do empresário. Familiares e amigos serão novamente ouvidos para ajudar a esclarecer os fatos. Até agora, o corpo não apresentava sinais aparentes de violência ou tentativa de defesa.

