Empresário faz rifa de carro modificado após roubo de veículo em São Paulo Carro avaliado em R$ 330 mil é furtado de loja no Tatuapé Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 15h21 (Atualizado em 30/06/2025 - 15h21 )

Um carro avaliado em R$ 330 mil foi roubado em frente a uma loja de envelopamento automotivo no Tatuapé, zona leste de São Paulo. O proprietário da loja, Daniel, que não possui seguro para cobrir o prejuízo, planeja rifar seu veículo modificado para ressarcir o cliente afetado pelo furto.

O incidente ocorreu enquanto Daniel manobrava veículos para liberar espaço na garagem. As câmeras de segurança capturaram o momento em que um criminoso usou uma técnica sofisticada para desativar o sistema de segurança do carro e fugir rapidamente. Pedro Bovolent, especialista em veículos, explicou que o ladrão provavelmente tinha equipamentos específicos para realizar o roubo com eficiência.

Sem seguro para cobrir as perdas, Daniel decidiu criar uma rifa para vender seu Ford Ka customizado para se assemelhar a um carro de luxo, como forma de compensar o cliente lesado. A Secretaria de Segurança Pública está investigando o caso e busca localizar tanto o suspeito quanto o veículo roubado.

