Empresário 'Rei do Gás' é morto após sair de barbearia em Itapevi (SP) Neverton foi abordado por criminosos armados e baleado após luta corporal Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 16h06 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h06 )

O empresário Neverton, conhecido como ‘Rei do Gás’, foi assassinado a tiros após deixar uma barbearia em Itapevi, na Grande São Paulo. Ele foi surpreendido por dois homens armados enquanto desativava o alarme de seu carro. Durante a luta corporal que se seguiu, Neverton foi baleado e morreu no local. Os agressores fugiram sem levar nada.

A polícia investiga se o crime foi uma tentativa de assalto frustrada ou uma execução planejada. Neverton era cliente frequente da barbearia e tinha um relacionamento próximo com o barbeiro. Ele era uma figura respeitada na comunidade local, onde deixou muitos amigos chocados com sua morte.

Os suspeitos ainda não foram identificados, e as autoridades continuam as buscas para esclarecer as circunstâncias do crime.

