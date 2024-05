Balanço Geral |Do R7

‘Era meu corpo que estava ali, mas não a minha mente’, confessa homem após matar a ex-esposa O crime aconteceu em Pernambuco (PE); a família da vítima acredita que Cícero fugiu para São Paulo e teme que ele cumpra as outras ameaças

RESUMINDO A NOTÍCIA Homem mata a ex, confessa o crime para a família e foge;

Luara e Cícero eram primos de segundo grau e foram casados por sete anos;

O homem não aceitava o fim do relacionamento;

A vítima deixa três filhos pequenos.

Homem mata a ex, confessa o crime para a família e foge em Pernambuco (PE) (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe o caso da cigana Maria Imaculada, mais conhecida como Luara, de 23 anos, morta pelo primo e ex-marido, Cícero Romão Lacerda, de 30 anos, em Pernambuco (PE). O suspeito não aceitou o fim do relacionamento e passou a ameaçar e perseguir a ex-companheira

A cigana estava prometida para o suspeito desde criança. Aos 16 anos, eles se casaram e o relacionamento durou sete anos.

Luara escondeu as agressões por anos e chegou a fazer uma medida protetiva contra Cícero. O homem foi preso por desacato e descumprimento da medida 20 dias antes do crime acontecer.

“Ele nunca chegou a bater nela na presença da família, porque ele sabe que a família ia reagir”, diz Francisca das Chagas, irmã da vítima.

Com o fim do relacionamento, Cícero passou a ameaçar e perseguir a ex-esposa. Após o crime, o homem mandou um áudio para a irmã da vítima confessando tudo e fugiu.

“Eu não tirei a minha vida, porque eu estaria fazendo parte do inimigo, que nem ele me usou para fazer com Luara. Era meu corpo que estava ali na hora, mas não era a minha mente”, confessa Cícero Romão.

Cícero ainda chegou a enviar ameaças dizendo que iria atrás de toda a família de Maria.

“A gente sente ódio por ter sido feito da maneira que ele fez, e ainda falar que foi por causa da cachaça, porque se fosse por causa disso, ele não teria me falado o que falou no outro dia”, desabafa irmã da vítima.

O atestado de óbito de Luara apontou como causas da morte parada cardíaca, politraumatismo e tramatismo craniano. A vítima foi encontrada morta no quintal de casa.

Maria deixa três filhos pequenos, entre eles, um bebê de 4 meses.

A família acredita que Cícero pode ter fugido para São Paulo após o crime. Há um pedido de prisão contra ele, mas até o momento, o homem não foi encontrado.

Assista ao vídeo:

