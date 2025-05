Erro de identidade judicial leva auxiliar de farmácia a temer prisão Intimação por dívida de pensão enviada ao Gabriel errado gera tensão Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 15h56 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h56 ) twitter

Auxiliar de farmácia recebe intimação da Justiça indevida e luta para não ser preso injustamente

Em Caraguatatuba, São Paulo, um auxiliar de farmácia chamado Gabriel Reis enfrentou um drama após receber uma intimação judicial indevida por uma dívida de pensão alimentícia de R$ 17 mil. A intimação poderia resultar em prisão sem direito a fiança. Gabriel, casado com Thainá Ribeiro e pai de um filho e um enteado, precisou buscar esclarecimentos no fórum local para provar sua inocência. Descobriu-se que o verdadeiro destinatário da intimação tem o mesmo nome e sobrenome, mas um CPF diferente.

A situação gerou tensão no casamento até que Gabriel obteve documentos que confirmaram sua inocência. Após compartilhar a história nas redes sociais, o casal foi contatado pela mulher que busca a pensão do verdadeiro devedor. Surpresa ao descobrir o erro, ela confirmou que seu ex-marido já foi notificado sobre um possível reajuste na pensão.

Mesmo com tudo esclarecido, Gabriel carrega sempre consigo o documento que comprova sua inocência para evitar abordagens equivocadas no futuro. Ele considera buscar indenização por danos morais devido ao erro judicial. A proximidade entre as famílias envolvidas adiciona mais uma camada a essa história de confusão e identidade trocada.

