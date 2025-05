Esposa desaparece após viver sob vigilância em casa de vidro Tiago Monteiro é suspeito de controlar e agredir Beatriz por anos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 16h03 (Atualizado em 30/05/2025 - 16h03 ) twitter

Homem constrói casa de vidro para vigiar esposa no interior paulista

Beatriz está desaparecida há mais de um mês após viver em um relacionamento abusivo com Tiago Fernando Monteiro. Durante 14 anos, ela enfrentou controle emocional e agressões físicas. A situação piorou quando Tiago construiu uma casa com paredes de vidro em Serra Negra (SP), permitindo monitorar todos os movimentos de Beatriz, privando-a até mesmo no banheiro.

Após anos de abuso, Beatriz obteve uma medida protetiva contra Tiago. No entanto, ela desapareceu logo após deixar a casa. A polícia considera Tiago o principal suspeito e continua investigando o caso.

A família relata que Beatriz sofreu violência patrimonial e não tinha acesso aos próprios documentos. No dia do desaparecimento, ela foi vista pela última vez a caminho do trabalho, mas nunca chegou ao destino. A polícia busca pistas enquanto Tiago permanece foragido.

O controle exercido por Tiago incluía monitoramento constante via telefone hackeado e GPS. Apesar das medidas protetivas, ele continuou a persegui-la. A polícia intensifica as buscas por Beatriz na esperança de resolver o caso.

