Esquadrão Antibombas detona granada no Morro do Fubá após conflito Artefato explosivo foi removido com segurança em operação policial Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 15h28 (Atualizado em 15/05/2025 - 15h28 )

Esquadrão Antibombas detona artefato em rua da zona norte do Rio de Janeiro

Na tarde de quinta-feira (15), uma operação do Esquadrão Antibombas foi realizada no Morro do Fubá, zona norte do Rio de Janeiro. A ação foi necessária após uma granada ser lançada durante um confronto entre facções. Para garantir a segurança local, a área foi isolada.

Os agentes adotaram medidas preventivas, como a disposição de sacos de areia ao redor da granada para minimizar os efeitos da explosão. Um pequeno explosivo foi utilizado para ativar a detonação controlada do artefato maior.

A operação foi transmitida ao vivo pela RECORD, destacando a importância do treinamento das forças de segurança em situações envolvendo explosivos. A ação foi bem-sucedida e não causou danos à população ou ao entorno.

Assista em vídeo - Esquadrão Antibombas detona artefato em rua da zona norte do Rio de Janeiro

