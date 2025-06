Estados Unidos acusam Israel e Irã de violar cessar-fogo Trump afirma que ambos os países desrespeitaram a trégua mediada pelos EUA Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 15h44 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h44 ) twitter

Presidente dos Estados Unidos diz que Israel e Irã violaram acordo de cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que Israel e Irã não cumpriram o acordo de cessar-fogo mediado pelos EUA e pelo Catar. A declaração veio após relatos de que mísseis teriam sido lançados do Irã em direção a Israel, embora o governo iraniano negue tais ações.

A negociação para o cessar-fogo envolveu autoridades americanas como o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff, que mantiveram diálogos com Teerã por canais oficiais e extraoficiais. Bombardeios americanos em instalações nucleares iranianas no sábado foram considerados cruciais para pressionar o Irã a aceitar a trégua.

Apesar do acordo, Israel acusou o Irã de continuar com ataques de mísseis e prometeu retaliação. Em resposta às alegações de violação do Irã, Israel destruiu um sistema de radares perto de Teerã, mas evitou novos ataques após uma conversa entre Trump e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

Assista ao vídeo - Presidente dos Estados Unidos diz que Israel e Irã violaram acordo de cessar-fogo

