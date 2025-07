Estudante de criminologia confessa quádruplo homicídio em Idaho Crime chocou Moscow em 2022; suspeito enfrenta prisão perpétua Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 15h42 (Atualizado em 07/07/2025 - 15h42 ) twitter

Crime de quádruplo homicídio choca moradores de Idaho, nos Estados Unidos, até hoje

Em novembro de 2022, quatro estudantes universitários foram brutalmente assassinados a facadas em Moscow, Idaho, próximo à Universidade de Idaho. As vítimas foram Kaylee e Madison, ambas de 21 anos, e Zena e Ethan, de 20 anos. O crime ocorreu durante a madrugada e gerou grande comoção local e internacional.

Após semanas de investigação, Brian Kohlberger, um estudante de criminologia de 28 anos com interesse acadêmico em crimes violentos, foi identificado como o principal suspeito. Ele foi preso na Pensilvânia durante as festas de fim de ano. As autoridades chegaram até ele por meio de evidências como DNA e imagens de câmeras.

No tribunal, Kohlberger confessou ter premeditado os assassinatos. Sua confissão evita a pena de morte, mas ele enfrentará prisão perpétua por cada homicídio. O julgamento está previsto para setembro. A confissão trouxe algum alívio às famílias das vítimas, mas a dor pela perda dos jovens permanece intensa.

