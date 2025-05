Estudante de direito enfrenta perigo em travessia de stand up paddle Jovem gravou vídeo de despedida após perder equipamentos no mar Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 16h00 (Atualizado em 29/05/2025 - 16h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rapaz fica à deriva no mar e grava vídeo se despedindo da família e da namorada

Gabriel, estudante de Direito de 19 anos, tentou realizar uma travessia de cem quilômetros em stand up paddle, partindo de Vila Velha, Espírito Santo, com destino à Ilha dos Franceses. Durante o percurso, após cerca de 30 quilômetros, o tempo mudou e o mar ficou agitado, fazendo com que ele perdesse todos os equipamentos, exceto um colete salva-vidas e uma câmera.

Sentindo-se em perigo e sem esperanças de resgate, Gabriel gravou um vídeo de despedida para sua família e namorada Malu. Foram quatro horas enfrentando frio e medo até que três pescadores encontraram e resgataram o jovem. O vídeo foi inicialmente destinado apenas à família mas acabou sendo compartilhado nas redes sociais como um alerta aos aventureiros.

Gabriel afirma que a experiência mudou sua perspectiva sobre segurança em esportes de aventura e que pretende investir mais em equipamentos de segurança. Ele considera o episódio um renascimento, referindo-se ao resgate como um segundo aniversário.

Assista em vídeo - Rapaz fica à deriva no mar e grava vídeo se despedindo da família e da namorada

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!