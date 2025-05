Estudantes da PUC protestam por infraestrutura precária após flagrante de rato Manifestação ocorreu devido a problemas estruturais e denúncias de racismo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 15h42 (Atualizado em 23/05/2025 - 15h42 ) twitter

Estudantes da PUC fazem manifestação por melhorias na infraestrutura precária dos câmpus

Estudantes da Pontifícia Universidade Católica (PUC) em São Paulo realizaram manifestações devido a problemas de infraestrutura nos câmpus e denúncias de racismo. Um incidente recente envolveu um rato encontrado em um refeitório da universidade, gerando indignação entre os alunos.

No campus de Perdizes, parte do teto de um corredor desabou durante uma assembleia estudantil, intensificando as reclamações sobre a manutenção dos prédios. Os alunos também empilharam cadeiras para bloquear corredores e impedir aulas como forma de protesto.

Os estudantes estão organizando um dossiê para apresentar casos de racismo na instituição e exigem ações antirracistas da administração. A reitoria da PUC afirmou que o restaurante foi inspecionado pela vigilância sanitária e que o funcionamento está normalizado. Além disso, a nova gestão está ciente das denúncias de racismo e está analisando os casos relatados. Sobre o incidente do teto, a universidade informou que o descolamento foi de pequena proporção e não causou danos físicos.

