Estudantes de medicina zombam de paciente após múltiplos transplantes

Exclusivo: estudantes de medicina zombam de jovem que passou por três transplantes antes de morrer

Duas estudantes de medicina provocaram indignação ao publicar um vídeo nas redes sociais zombando de uma jovem que passou por três transplantes de coração no Incor, em São Paulo. As estudantes alegaram que a paciente não seguiu corretamente o tratamento após o segundo transplante, resultando em rejeição do órgão.

Gabriele Faria de Souza e Thais Caldeira Soares Fofano, que participavam de um curso de extensão no Incor, não mencionaram o nome da paciente no vídeo. No entanto, a família de Vitória Chaves, de 26 anos, reconheceu a história e registrou um boletim de ocorrência. Vitória nasceu com uma condição cardíaca congênita e faleceu após complicações de saúde.

A Faculdade de Medicina da USP esclareceu que as estudantes não têm vínculo acadêmico com a instituição. As faculdades onde as alunas estudam foram notificadas sobre o incidente. A mãe de Vitória nega que a filha tenha negligenciado o tratamento e busca honrar sua memória enquanto o caso é analisado pela promotoria.

