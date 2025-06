Ex-jogador Jô é preso em Guarulhos (SP) por dívida de pensão alimentícia Prisão ocorreu devido a mandados relacionados a débitos com dois filhos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mãe de um dos filhos do ex-jogador do Corinthians Jô fala com o Balanço Geral após prisão do atleta

O ex-jogador de futebol Jô foi detido no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, por dívidas de pensão alimentícia. A prisão foi motivada por dois mandados relacionados a débitos com filhos que ele tem com Samia Luedy e Maiara. O atleta, que já atuou em clubes como Corinthians e Manchester City, enfrenta dificuldades financeiras e tentava vender um imóvel para quitar as dívidas.

Samia, mãe de um dos filhos de Jô, afirmou que ele está há seis meses sem pagar a pensão. Ela destacou que, apesar de tentativas de acordo, o jogador não manteve os pagamentos. O advogado de Jô, Guilherme Motai, alegou que a situação financeira do ex-atleta mudou e que ele não tem mais condições de pagar os valores acordados anteriormente.

Assista ao vídeo - Mãe de um dos filhos do ex-jogador do Corinthians Jô fala com o Balanço Geral após prisão do atleta

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!