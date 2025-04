Ex-marido persegue e atropela jovem em São Paulo; vítima está na UTI Perseguição de cinco horas culminou em acidente registrado por câmeras de segurança Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 16h49 (Atualizado em 30/04/2025 - 16h49 ) twitter

Ex-marido persegue e atropela jovem em São Paulo; vítima sofreu um traumatismo craniano

Milenny de Oliveira, de 25 anos, sofreu um traumatismo craniano após ser atropelada por seu ex-marido, Fernando Antônio, no bairro Cidade Dutra, em São Paulo. O incidente ocorreu após uma perseguição de cinco horas, capturada por câmeras de segurança. A relação entre Milenny e Fernando era marcada por brigas e agressões. No dia do acidente, Fernando utilizou o pretexto de buscar o filho para persegui-la.

Após o impacto que deixou Milenny desacordada na calçada, Fernando fugiu sem prestar socorro. A jovem está internada na UTI sem previsão de alta. A família registrou um boletim de ocorrência contra Fernando, que é investigado pelo caso. O histórico familiar agrava a situação, pois o irmão de Milenny também foi vítima de um crime passional anteriormente.

