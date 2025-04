Ex-miss Francielly Ouriques é deportada dos EUA por transportar remédio sem prescrição Modelo foi detida em Chicago com medicamento controlado proibido nos Estados Unidos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 15h15 (Atualizado em 16/04/2025 - 15h15 ) twitter

Ex-miss Francielly Ouriques é presa e deportada dos EUA por levar remédio considerado ilegal no país

Francielly Ouriques, modelo e ex-miss brasileira, foi deportada dos Estados Unidos após ser detida no aeroporto de Chicago por transportar Tramal, um medicamento controlado sem prescrição médica. Durante cinco horas de detenção no aeroporto, ela foi mantida em uma cela sem comunicação com o exterior. As autoridades americanas revistaram suas malas e apreenderam seu celular para perícia.

A viagem de Francielly tinha como destino final um festival de música na Califórnia. Além do remédio em sua bagagem, ela também levava a mala de um amigo, o que levantou suspeitas das autoridades. No entanto, nada ilegal foi encontrado na bagagem do amigo.

Após a anulação de seu visto americano, Francielly foi escoltada por policiais até seu voo de retorno ao Brasil. Ao chegar ao país, procurou orientação da Polícia Federal sobre sua situação. A ex-miss relatou ter sido tratada de forma humilhante durante a detenção nos EUA.

