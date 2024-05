Execução de advogado em frente ao prédio da OAB pode se tratar de um aviso A reviravolta no caso da morte do profissional se deu devido a uma denúncia do Ministério Público; entenda

Alto contraste

A+

A-

RESUMINDO A NOTÍCIA Um advogado foi morto em frente ao prédio da OB no Rio de Janiero;

Dois meses depois, o Ministério Público investiga uma nova teoria sobre o crime;

O secretário da Polícia Civil revelou a posição das autoridades perante o ocorrido;

O presidente da Ordem também se manifestou e avisou como vão agir para solucionar o caso.

A vítima foi surpreendida e não teve chances de defesa (Reprodução/RECORD)

A caminho de uma lanchonete com seu sobrinho no centro do Rio de Janeiro, o advogado Rodrigo Crespo, de 42 anos, foi morto a tiros. Por coincidência, o assassinato aconteceu em frente ao prédio local da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Em última atualização sobre o ocorrido, o Balanço Geral trouxe uma reviravolta e mostrou que, na verdade, tanto o crime como o local foram planejados.

Segundo o Ministério Público (MP), a execução do profissional foi um recado de contraventores para uma ideia judicial proposta por Rodrigo. O advogado queria a regulamentação das apostas feitas online, o que afetaria diretamente quem utiliza essa prática para lavar dinheiro.

No dia do ocorrido, o circuito de segurança do edifício gravou todos os detalhes do aviso mortal. Ao caminhar na calçada com seu parente, o advogado é surpreendido pelo bandido encapuzado em um carro branco, que desceu já atirando. De acordo com testemunhas, o atirador chamou a vítima pelo nome e logo efetuou diversos disparos. Em seguida, voltou para o veículo sem levar nada.

Rodrigo atuava em causas cíveis e empresariais, onde já havia defendido clientes em ações de investimentos e criptomoedas. Além disso, fornecia consultorias para as áreas do Direito de entretenimento e jogos.

Publicidade

Agora, pouco mais de dois meses após o crime, o Ministério Público levanta uma hipótese do que pode ter motivado a morte do advogado e acredita que na cena do crime há símbolos que comprovam a tese. Isso porque ele foi o único alvo, o crime aconteceu no momento em que ele estava na rua e no local onde trabalhava. Ou seja, o exercício do seu trabalho poderia estar incomodando alguém.

Em coletiva de imprensa, Marcus Amim, secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, falou sobre a posição das autoridades a partir dessa nova investigação. O agente explicou que, se essa suposta motivação for confirmada, o crime passa a ser classificado como contrário ao extrato democrático de Direito. “Assim será enfrentado pela Polícia Civil”, afirmou.

Publicidade

Ainda segundo o MP, Rodrigo não negava que pretendia ganhar dinheiro, e muito, com a legalização e regulamentação da exploração de jogos de aposta online. Além disso, buscava financiadores para a missão ambiciosa.

As autoridades cariocas indiciaram, pelo crime, o Policial Militar Leandro Machado, Eduardo Moraes e César de Souza. Após a Justiça aceitar a denúncia do Ministério, os três foram presos. Na decisão, também ficou determinado o afastamento de Leandro da PM e a perda do seu porte de armas.

Publicidade

Ademais, no início de abril, policiais cumpriram um mandado de busca contra Adilson Oliveira Coutinho. Conhecido como Adilsinho, o homem é um dos contraventores mais famosos do Brasil e, em tese, um dos maiores inimigos de quem se aventurar na tentativa de legalizar apostas.

Mesmo assim, a polícia afirma que ainda não é possível garantir que existiu um mandande do crime, nem a sua identidade. “A Ordem vai cobrar a solução desse crime às Secretarias de Segurança e de Polícia Civil e ao governo do Estado”, garantiu Luciano Bandeira, presidente da OAB - RJ.

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Acompanhe atualizações de casos como esse no Balanço Geral. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Victória Lorrany, de 14 anos, desapareceu no dia 21 de abril no município de Charqueada, interior de São Paulo, quando saiu de casa para comprar sorvete em uma lanchonete. Nove dias depois, ela foi encontrada sem vida e com o corpo já em decomposição; veja a seguir o desenrolar do caso e a prisão preventiva do suspeito