Mistério no Ibirapuera: corpo é encontrado no lago do parque Ainda sem identificação, a vítima estava próxima à fonte luminosa e foi resgatada pelas autoridades; confira o que se sabe até o momento

O corpo segue sem identidade e a morte sem explicação (Reprodução/RECORD)

Na ronda diária por São Paulo, o helicóptero da RECORD flagrou um momento cercado de mistério e ainda sem respostas. No lago do Parque Ibirapuera, na zona sul da cidade, um corpo foi encontrado boiando perto da fonte luminosa.

A situação, que gerou pânico para as pessoas que estavam no local, foi acompanhada pelo Balanço Geral. O programa mostrou todas as informações até o momento.

Assim que o cadáver foi descoberto, as autoridades foram acionadas e, como medida protetiva, a polícia isolou toda a margem do lago com fitas que impedem a aproximação das pessoas.

Logo em seguida, o Corpo de Bombeiros agiu e fez o resgate do corpo. Utilizando uma pequena embarcação, os profissionais adentaram nas águas para retirar a vítima do local.

Até então, as autoridades ainda não confirmaram a identidade nem o sexo da pessoa encontrada morta. Não se sabe, também, como o corpo foi para dentro do lago. Por enquanto, a área continua isolada e a Guarda Civil Municipal segue na região em trabalho de preservação da cena.

Agora, a expectativa está na ação da perícia, para identificação de informações importantes para a investigação do caso.

Confira na íntegra:

Acompanhe atualizações de casos como esse no Balanço Geral. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

