Falso médico é preso após registrar filha em cartório Fernando Dardis fingiu ser médico e policial antes de forjar a própria morte Balanço Geral 27/06/2025 - 15h42

Homem que atuava com diploma falso de medicina é encontrado pela polícia após forjar a própria morte

Fernando Henrique Dardis foi preso após tentar forjar sua própria morte enquanto atuava como médico com um diploma falso. A descoberta ocorreu quando ele registrou sua filha em um cartório de Guarulhos, São Paulo, revelando que estava vivo. Anteriormente, Dardis prescreveu tratamentos inadequados que resultaram na morte de dois pacientes, levando à falsificação de um certificado de óbito para escapar das acusações.

Dardis já havia se passado por policial no passado e foi condenado a serviços comunitários. Durante as investigações das mortes dos pacientes, descobriu-se que ele usou a identidade de um médico verdadeiro para atuar em Sorocaba. Após ser identificado, Dardis se entregou à polícia e agora aguarda julgamento marcado para outubro de 2025. O caso continua sob investigação, com possibilidade de exumação de um corpo enterrado sob seu nome falso.

