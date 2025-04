Família acusa SAMU de negligência após morte de caminhoneiro Esposa afirma que marido apresentava batimentos cardíacos quando óbito foi declarado Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 16h02 (Atualizado em 17/04/2025 - 16h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Família diz que SAMU atestou morte de caminhoneiro que tinha sinais vitais

Em Carapicuíba, São Paulo, uma família questiona a atuação do SAMU após a morte do caminhoneiro Wellington Eugênio Silva, de 29 anos. Ele passou mal em casa e foi declarado morto pelo médico do SAMU, apesar da esposa Bárbara notar que ele ainda apresentava batimentos cardíacos. A Polícia Militar foi chamada ao local e permitiu que Wellington fosse levado ao hospital por meios próprios, onde sua morte foi confirmada duas horas após a primeira avaliação.

O episódio levantou dúvidas sobre a conduta do médico do SAMU. Segundo Bárbara, se Wellington tivesse recebido socorro imediato adequado, ele poderia ter sobrevivido. A prefeitura de Carapicuíba afirmou que o médico seguiu os protocolos ao atestar o óbito. Em resposta ao incidente, a Secretaria de Saúde abriu uma sindicância para investigar o caso e a Secretaria de Segurança Pública registrou a ocorrência como morte suspeita. A família busca respostas sobre a possibilidade de negligência médica no atendimento prestado.

Assista em vídeo - Família diz que SAMU atestou morte de caminhoneiro que tinha sinais vitais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!