Família de jovem alvo de deboche por estudantes busca reparação na Justiça Vitória Chaves passou por múltiplos transplantes antes de falecer Balanço Geral 05/05/2025 - 15h31

Família de jovem que sofreu deboche de estudantes de medicina pede indenização

A família de Vitória Chaves está processando duas estudantes de medicina e o Instituto do Coração (INCOR), buscando uma indenização de R$ 632 mil. As estudantes teriam ridicularizado o estado clínico de Vitória em um vídeo, afirmando que ela não seguia corretamente o tratamento médico após passar por três transplantes de coração e um de rim. A situação ocorreu enquanto as estudantes participavam de um curso de extensão no INCOR, vinculado à Universidade de São Paulo (USP).

A ação legal visa reparação por danos morais e materiais, alegando violação do sigilo médico e desrespeito à memória da jovem. Embora um inquérito policial tenha sido aberto para investigar injúria, as estudantes não foram indiciadas formalmente. A família agora busca justiça na vara cível, argumentando que a atitude das estudantes desonrou Vitória e causou profundo sofrimento emocional.

