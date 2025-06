Família luta para recuperar imóvel herdado invadido nos EUA Invasores ocupam casa em Atlanta e promovem festas ilegais no local Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 15h54 (Atualizado em 23/06/2025 - 15h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Família entra na Justiça para tentar reaver posse de imóvel herdado que foi ocupado nos EUA

Uma família em Atlanta está em uma batalha judicial para retomar a posse de uma casa herdada que foi ocupada ilegalmente por desconhecidos. Os invasores realizam eventos no local e vendem ingressos para as festas. Os irmãos, que perderam o pai recentemente, tentam há quatro anos reaver o imóvel enquanto os ocupantes alegam ter um contrato de aluguel, mas não apresentam documentos comprobatórios.

A casa foi construída pelo pai dos irmãos há mais de quatro décadas e está localizada em um bairro tranquilo. Os invasores removeram o sistema de segurança e afirmam possuir um contrato de aluguel, recusando-se a mostrar qualquer documento à polícia. A situação gerou indignação na comunidade e destaca um problema crescente nos Estados Unidos relacionado às leis de posse adversa.

Essas leis permitem a aquisição de propriedades por ocupação contínua sem consentimento do proprietário, com prazos variando entre 7 e 20 anos dependendo do estado. Enquanto aguardam uma decisão judicial, os invasores continuam promovendo eventos no local. A presença policial impediu a realização de uma festa recente na casa, mas o evento foi transferido para outra residência próxima.

A família Oliver enfrenta prejuízos devido à presença dos invasores, incluindo a perda da oportunidade de vender a casa. A luta pela recuperação do imóvel continua enquanto aguardam uma resolução legal.

‌



Assista ao vídeo - Família entra na Justiça para tentar reaver posse de imóvel herdado que foi ocupado nos EUA

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!