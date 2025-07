Família recebe ajuda policial durante parto em carro em Belo Horizonte Bebê prematuro nasce em meio ao trânsito e passa bem Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 13h24 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h24 ) twitter

Mulher entra em trabalho de parto e dá à luz dentro de carro em Belo Horizonte (MG)

Alexandra Rocha entrou em trabalho de parto enquanto estava a caminho do hospital em Belo Horizonte. Com o trânsito congestionado, seu marido buscou ajuda da Polícia Militar. Um agente forneceu uma manta e escoltou a família até a maternidade.

O parto aconteceu dentro do carro, com o pai segurando o recém-nascido Bernardo nos braços. Nascido prematuramente com 35 semanas, Bernardo está saudável. A família, que já tem um filho chamado Benício, espera ansiosamente retornar para casa com o novo integrante.

