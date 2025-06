Família surpreende avô com anúncio emocionante de gravidez Betão descobre que será avô ao abrir bandeja com teste de gravidez e ultrassom Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 16h13 (Atualizado em 17/06/2025 - 16h13 ) twitter

Homem tem reação emocionante ao descobrir que será avô, e vídeo viraliza nas redes sociais

Durante um encontro familiar, Guilherme e Talita surpreenderam Betão, o futuro avô, com a notícia de que esperavam um bebê. Betão acreditava que receberia uma sobremesa especial, mas ao abrir a bandeja encontrou um teste de gravidez positivo, sapatinhos de bebê e uma imagem do ultrassom.

O maior desejo de Betão sempre foi ser avô, mas ele não sabia que todos já estavam cientes da gravidez. Sua reação emocionada foi gravada e rapidamente viralizou nas redes sociais. Talita e Guilherme estão juntos há dez anos e casados há seis. Eles decidiram no final do ano passado que era a hora de expandir a família. A revelação da gravidez ocorreu em março, com uma surpresa adicional para Guilherme.

Recentemente, a família se reuniu novamente no litoral norte de São Paulo para descobrir o sexo do bebê. Com uma contagem regressiva, a fumaça azul revelou que Tom está a caminho. Agora, Betão aguarda ansiosamente pelo nascimento do neto, expressando sua emoção e expectativa para esse momento especial.

