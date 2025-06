Festival gastronômico em São Paulo oferece pratos sofisticados a preços acessíveis Evento no Parque Villa-Lobos conta com participação da RECORD e atrações interativas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 15h00 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h40 ) twitter

RECORD participa do Taste Festival SP com estande interativo no Parque Villa-Lobos

O Taste Festival acontece em São Paulo, no Parque Villa-Lobos, reunindo renomados restaurantes e bares da cidade. O evento busca proporcionar pratos sofisticados a preços acessíveis. A RECORD participa com um estande que oferece brindes e um jogo interativo do novo programa “Game dos 100”, previsto para estrear em julho, com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites.

Reconhecido como um dos maiores eventos gastronômicos do mundo, o festival oferece uma oportunidade única para os visitantes experimentarem pratos de alta gastronomia sem gastar muito. As atividades começam nesta sexta-feira (27) às 17h e vão até às 23h. No sábado (28), abrem ao meio-dia e no domingo (29) a partir das 11h.

