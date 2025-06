Criminosos constroem túnel para invadir cofre de agência bancária em Sumaré (SP)

Criminosos construíram um túnel para invadir e roubar o cofre de uma agência bancária em Sumaré (SP). O túnel possuía 60 metros de comprimento, 70 centímetros de largura, tinha fios elétricos e era ligado a um gerador de energia. O lugar foi descoberto durante uma reforma em um posto de combustível. O pedreiro percebeu um buraco suspeito e alertou os funcionários do posto, que chamaram a polícia. Foi confirmado que o túnel levava diretamente ao cofre da Caixa Econômica Federal, que fica ao lado do posto de combustíveis. A Polícia Federal apreendeu ferramentas, um gerador de energia e uma bomba d’água. Até o momento, ninguém foi preso.



