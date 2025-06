Filha surpreende pai motorista com homenagem no casamento Maria Eduarda realiza ensaio fotográfico em terminal de ônibus Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 16h10 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h10 ) twitter

Filha surpreende o pai com homenagem emocionante no dia do seu próprio casamento

No dia do casamento de Maria Eduarda, ela prestou uma homenagem especial ao seu pai, Reginaldo, motorista de ônibus há décadas. Durante sua infância, Maria Eduarda viajava frequentemente com ele pelas estradas do Brasil, criando memórias inesquecíveis.

Para celebrar essa ligação única, Maria Eduarda decidiu realizar um ensaio fotográfico no terminal de ônibus após a cerimônia de casamento. Vestida de noiva, ela surpreendeu Reginaldo ao levá-lo para registrar esse momento significativo no local onde tantas lembranças foram criadas.

O noivo e o fotógrafo apoiaram a ideia, superando desafios como espaço limitado e iluminação difícil. O resultado foi uma série de fotos que capturam a história e a cumplicidade entre pai e filha. Essa homenagem destacou não apenas a importância do pai em sua vida, mas também reforçou os laços de amor e gratidão que compartilham.

Assista ao vídeo - Filha surpreende o pai com homenagem emocionante no dia do seu próprio casamento

