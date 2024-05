Balanço Geral |Do R7

Fim trágico? Corpo encontrado em estado de decomposição pode ser do criminoso mais procurado do Brasil Foragido há 28 anos, Douglas era acusado de duplo homicídio e suspeito de assassinar a esposa; entenda o caso

Corpo encontrado em Goiás pode ser do homem mais procurado do Brasil (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral mostrou que um corpo encontrado em avançado estado de decomposição em Trindade, Goiás, no último sábado (4), pode ser do criminoso mais procurado do Brasil, conhecido como Douglas. A confirmação será feita depois da perícia dos restos mortais.

O homem está foragido há 28 anos por duplo homicídio e, durante quase três décadas, usou o nome do irmão, Vander, para despistar a polícia. Desde que o corpo de Fábia, sua então esposa, foi encontrado, Douglas passou a ser procurado também por feminicídio.

O casal foi visto pela última vez no dia 9 de março deste ano, em um posto de combustíveis, quando os dois estavam a caminho de um culto em homenagem ao pai de Fábia, que morreu no início do mesmo mês. Porém, eles nunca chegaram. Após abastecer o carro, Fábia mandou uma mensagem para o filho pedindo ajuda.

O corpo de Fábia foi encontrado ao lado do carro deles, cerca de um mês depois, mas Douglas havia desaparecido. Dez dias depois, um corpo foi encontrado, que pode ser do criminoso. Recentemente, a família de Fábia descobriu que Douglas é réu no duplo homicídio que aconteceu em 1996 e está foragido desde então.

Durante as investigações sobre a morte de Fábia, um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por posse legal de arma de fogo. O corpo dela foi encontrado ao lado do carro do casal em uma área de mata.

“Foi cientificamente identificado o corpo como sendo da Fábia por meio do exame de arcada dentária e foi realmente identificada uma lesão. Ainda vão discutir entre eles para saber se há uma conclusão a respeito de qual foi a causa morte ou qual foi o instrumento utilizado”, disse Antônio Carlos de Macedo, da polícia técnica científica.

Fábia e Douglas foram casados por 30 anos, um relacionamento marcado por agressões, mentiras e segredos. Durante este período, Fábia se tornou vítima do medo. A advogada dela teve acesso ao computador e descobriu fotos em que Fábia aparece com várias marcas de agressões pelo corpo.

“Ela juntava em várias fotografias, inclusive, com imagens bem fortes. Ela foi vítima de uma tentativa de homicídio na qual o Vander ou Douglas tentou tirar a vida dela, dias antes do desaparecimento”, disse a advogada. Segundo a jurista, os filhos não tinham conhecimento dessa situação em que o pai utilizava a nome diverso, nem que ele era foragido da Justiça, em razão do mandado de prisão.

Confira na íntegra:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

