Fisiculturista conhecida como ‘Mulher-Hulk’ encontrada morta na Espanha Autoridades investigam feminicídio seguido de suicídio em Málaga Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 23/06/2025 - 15h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fisiculturista conhecida como 'Mulher-Hulk' é encontrada morta ao lado do marido na Espanha

Zunilda Mendez, renomada fisiculturista colombiana conhecida como ‘Mulher-Hulk’, foi encontrada morta ao lado do marido, Jarrod Gelling, em uma casa alugada em Málaga, na Espanha. O casal estava desaparecido havia cinco dias quando amigos notificaram a polícia.

A fisiculturista apresentava marcas de golpes de martelo, enquanto Jarrod tinha ferimentos causados por faca. As autoridades espanholas suspeitam que Jarrod tenha matado Zunilda antes de cometer suicídio. Amigos próximos revelaram que Zunilda planejava se divorciar devido ao comportamento agressivo do marido.

Zunilda estava se preparando para uma competição em Portugal e era admirada no mundo do fisiculturismo por sua rotina de treinos e competições compartilhadas nas redes sociais. A tragédia interrompeu seus planos e deixou uma marca no mundo do esporte.

Assista ao vídeo - Fisiculturista conhecida como ‘Mulher-Hulk’ é encontrada morta ao lado do marido na Espanha

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!