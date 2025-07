Forças de segurança intensificam operação contra ataques a ônibus em São Paulo Operação Impacto Proteção a Coletivos mobiliza milhares de agentes para conter depredações Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 15h42 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h42 ) twitter

Oficiais de segurança pública explicam as ações da PM contra os ataques a ônibus em São Paulo

Representantes das forças de segurança pública de São Paulo detalharam em coletiva de imprensa as medidas adotadas pela Polícia Militar em resposta aos ataques a ônibus no estado. Até agora, mais de 400 incidentes foram registrados, abrangendo São Paulo, litoral e Grande ABC.

A operação Impacto Proteção a Coletivos envolve 3.641 viaturas e 7.890 agentes, com ações concentradas em áreas estratégicas definidas pela inteligência policial. A partir das 15h, mais de 600 motos estarão posicionadas em pontos específicos para prevenir novos ataques.

A colaboração do público é essencial para o sucesso da operação. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181, enquanto ocorrências em tempo real devem ser relatadas pelo telefone de emergência 190.

As investigações ainda não identificaram um padrão claro nos ataques, mas consideram hipóteses como retaliações de antigas empresas de transporte ou desafios organizados pela internet. As autoridades estão explorando todas as possibilidades sem descartar nenhuma linha de investigação.

