Foto revela mãe ameaçando filha antes de tragédia em Santo André (SP) Thalita Cunha confessou ter matado a mãe durante um conflito familiar Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 13h03 (Atualizado em 04/07/2025 - 13h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto mostra mãe segurando um canivete diante da filha momentos antes de ser morta por ela

Em Santo André (SP), um confronto entre Thalita Cunha, de 31 anos, e sua mãe, Fernanda, de 51 anos, terminou tragicamente com a morte de Fernanda. Thalita admitiu ter cometido o ato durante uma briga intensa. Uma foto capturada por outra filha de Fernanda mostra a mãe segurando um canivete contra Thalita antes do incidente fatal.

Fernanda havia tentado registrar uma queixa contra Thalita por abandono de incapaz, mas não conseguiu devido ao seu estado emocional abalado. A Justiça permitiu que Thalita responda ao processo em liberdade enquanto investiga se ela agiu em legítima defesa. As autoridades continuam a apurar as circunstâncias do crime para determinar se Thalita será julgada por legítima defesa.

Assista ao vídeo - Foto mostra mãe segurando um canivete diante da filha momentos antes de ser morta por ela

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!