Funcionário se entrega à polícia em caso de desaparecimento de empresário Tadeu Almeida Silva admite ter dirigido carro de empresário até São Paulo; principais suspeitos seguem foragidos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 16h09 (Atualizado em 30/05/2025 - 16h09 )

Tadeu Almeida Silva entregou-se à polícia na última quinta-feira (29), confessando ter dirigido o carro do empresário desaparecido Nelson até São Paulo. Funcionário de Marlon Couto, apontado como principal suspeito do caso, Tadeu está detido na cadeia pública em Santa Rosa de Viterbo (SP), após confirmação de sua prisão temporária durante audiência de custódia. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Tadeu pode ter participado do planejamento do crime, contrariando sua alegação inicial de coação.

Enquanto isso, Marlon Couto e sua esposa Marcela de Almeida permanecem foragidos, sem previsão de apresentação à delegacia em Cravinhos. A investigação continua em andamento.

