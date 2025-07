Funcionários identificam suspeitos de assassinato de empresário em São Paulo Criminosos teriam assaltado loja de carros minutos antes do homicídio Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 15h44 (Atualizado em 07/07/2025 - 15h44 ) twitter

Funcionários de loja de carros dizem reconhecer assassinos de empresário morto dentro de Porsche

Os funcionários de uma loja de automóveis na Grande São Paulo afirmaram reconhecer os suspeitos de assassinar Rodrigo Ponce, um empresário de 35 anos, dentro de seu carro de luxo. Eles relataram que os mesmos indivíduos realizaram um assalto ao estabelecimento cerca de oito minutos antes do homicídio, utilizando as mesmas motos, roupas e mochilas.

Segundo as testemunhas, as características dos criminosos, incluindo a cor das motos e os capacetes, eram idênticas às dos que participaram do assalto à loja. O crime aconteceu a aproximadamente três quilômetros de onde Rodrigo foi morto. A polícia investiga se o empresário foi vítima de um crime premeditado ou de um latrocínio.

Rodrigo Ponce era conhecido por exibir um estilo de vida luxuoso nas redes sociais. Ele foi encontrado morto com um coldre vazio preso à cintura, indicando que sua arma foi levada, assim como uma corrente de ouro. As autoridades continuam a buscar imagens de câmeras de segurança para identificar os responsáveis pelo crime.

