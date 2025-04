Gata é encontrada viva após ficar três semanas presa em sofá Família do Colorado reencontrou gata desaparecida durante mudança Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/04/2025 - 15h05 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h05 ) twitter

Gata é encontrada viva após ficar três semanas presa em sofá embalado

Uma família do Colorado encontrou sua gata Sunny Lou viva após ela ter desaparecido durante a mudança para uma nova casa nos Estados Unidos. A gata estava presa dentro de um sofá embalado por três semanas. Quando o caminhão com os móveis chegou ao novo endereço, um miado familiar surpreendeu a família ao revelar que Sunny Lou estava escondida em um buraco no apoio do braço do sofá.

Durante a mudança, Sunny Lou sumiu enquanto os donos empacotavam seus pertences. Amigos e vizinhos ajudaram nas buscas, mas sem sucesso. Ao desembalar o sofá na nova residência, a família encontrou Sunny Lou fraca e desidratada, mas viva após passar três semanas sem comida ou água. Especialistas consideraram o caso um milagre devido à resistência do animal.

Assista em vídeo - Gata é encontrada viva após ficar três semanas presa em sofá embalado

