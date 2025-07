Gesseiro sofre prejuízo de R$ 60 mil após furto de carro e ferramentas em São Paulo Osmar Gonçalves teve veículo e equipamentos essenciais roubados na zona norte Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 15h45 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criminosos roubam carro e ferramentas de gesseiro e deixam prejuízo de R$ 60 mil, em São Paulo

O gesseiro Osmar Gonçalves enfrentou um grande prejuízo após ter seu carro e ferramentas de trabalho furtados enquanto trabalhava em uma empresa de confecções na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. O crime ocorreu há 10 dias e resultou em um prejuízo total estimado em R$ 60 mil, impossibilitando-o de continuar suas atividades profissionais.

Durante seu horário de trabalho, criminosos aproveitaram a oportunidade para roubar seu veículo estacionado na rua. Câmeras de segurança registraram a ação dos suspeitos, que usaram um dispositivo para abrir o carro sem levantar suspeitas.

Além do carro, os ladrões levaram diversas ferramentas essenciais para o trabalho de Osmar, incluindo parafusadeiras, furadeiras e equipamentos de nivelamento a laser. Sem transporte e ferramentas, ele não consegue realizar seus serviços, resultando em atrasos e necessidade de repassar trabalhos para colegas.

O caso foi registrado na polícia e está sob investigação do 28º Distrito Policial da Freguesia do Ó. Enquanto espera recuperar seus bens para retomar suas atividades, Osmar enfrenta dificuldades financeiras devido ao furto. As autoridades solicitam que qualquer informação sobre os criminosos seja repassada para auxiliar nas investigações.

‌



Assista ao vídeo - Criminosos roubam carro e ferramentas de gesseiro e deixam prejuízo de R$ 60 mil, em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!