Golpe da maquininha deixa mulher com prejuízo de R$ 10 mil em São Paulo Criminosos enganam cliente durante compra de frutas na avenida Higienópolis Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 16h47 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h47 )

Dois homens aplicaram um golpe em uma mulher que comprava frutas na avenida Higienópolis, em São Paulo, resultando em um prejuízo de quase R$ 10 mil. Após perceber a cobrança indevida, a vítima tentou argumentar, mas os criminosos rapidamente recolheram as mercadorias e fugiram em um carro.

A mulher desmaiou na calçada após o ocorrido e recebeu ajuda de um zelador e uma transeunte. Os golpistas aproveitaram a movimentação de uma feira livre nas proximidades para montar a banca e atrair compradores; antes do golpe, venderam produtos a preços normais para algumas pessoas.

A Polícia Militar foi acionada, mas ainda não localizou os suspeitos. Moradores da região ajudaram a identificar a placa do veículo usado pelos criminosos, que não constava como roubado no sistema de segurança pública. O vídeo do incidente está sendo compartilhado em redes sociais para alertar a população sobre o golpe.

Assista ao vídeo - Golpe da maquininha: criminosos cobram quase R$ 10 mil de mulher que comprava frutas em São Paulo

