Golpe do falso entregador deixa prejuízo de R$ 25 mil em São Paulo Três irmãs foram vítimas de fraude com dados hospitalares na zona norte Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 15h49 (Atualizado em 20/05/2025 - 15h49 )

Na zona norte de São Paulo, três irmãs foram vítimas de um golpe que resultou em um prejuízo de R$ 25 mil. Disfarçado de entregador, um criminoso alegou estar entregando documentos relacionados a uma cirurgia iminente para uma das irmãs, Ivete, de 68 anos. Usando dados pessoais obtidos ilegalmente, ele convenceu as irmãs a pagar uma taxa de R$ 7,90 com cartão de crédito.

Durante a suposta entrega, o golpista usou uma máquina adulterada cujo visor não mostrava valores. Após afirmar que a máquina estava com defeito, prometeu voltar com outro equipamento e desapareceu. As irmãs perceberam o golpe ao descobrirem transações indevidas nos cartões, totalizando R$ 25 mil.

As vítimas registraram um boletim de ocorrência e contataram o Banco Central, mas ainda aguardam respostas. O hospital envolvido informou que não realiza cobranças por telefone e alerta sobre esse tipo de golpe em suas comunicações.

