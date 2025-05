Empresário desaparece no interior de São Paulo após viajar para reunião de negócios

A polícia faz buscas pelo empresário, que saiu do interior de São Paulo depois de uma reunião e desapareceu. Nelson sumiu no caminho de casa, na capital paulista, e até agora a família não tem nenhuma notícia. Ele havia viajado para Cravinhos, no interior do estado, para uma reunião em uma farmácia de manipulação. O carro dele foi encontrado abandonado na zona norte de São Paulo. O veículo tinha os vidros traseiros abertos e uma bolsa de produtos de higiene fora do lugar. Imagens de câmera de segurança mostram o veículo passando pela rua momentos antes de ser deixado, mas não é possível ver quem o dirigia. O caso está sendo investigado.



