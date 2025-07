Golpe do primo faz motorista perder carro em venda online Silvana Constantino foi vítima de golpe ao tentar vender veículo pela internet Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 15h46 (Atualizado em 07/07/2025 - 15h46 ) twitter

Motorista de aplicativo cai no 'Golpe do primo' e perde carro após venda fraudulenta

Silvana Constantino, motorista de aplicativo, tentou vender seu carro por meio de um site de vendas online. Ela foi vítima do “golpe do primo”, onde um suposto comprador enviou um casal para avaliar o veículo, alegando serem seus sócios. Após decidirem pela compra, o casal também foi enganado pelo golpista, que havia listado o carro com um preço reduzido em outro anúncio.

Eles pagaram R$ 4.000 diretamente ao golpista. Silvana recebeu um comprovante falso de transferência bancária e ficou sem o carro e sem o dinheiro. Ela registrou um boletim de ocorrência na tentativa de recuperar seu veículo. O casal se recusa a devolver o carro, alegando também ter sido prejudicado pela fraude.

