Golpistas usam promessas de fama para enganar mulheres em São Paulo Agência falsa atrai vítimas com ofertas de trabalho na moda e entretenimento Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 16h05 (Atualizado em 30/05/2025 - 16h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agência prometia trabalhos como modelo e aplicava golpes em mulheres em São Paulo

Mulheres em São Paulo foram alvo de um golpe por uma agência de modelos que oferecia falsas oportunidades no mundo da moda e do entretenimento. As abordagens aconteciam em locais públicos movimentados, onde as vítimas eram persuadidas a pagar grandes quantias por álbuns de fotos sob promessas enganosas de sucesso imediato.

Os golpistas elogiavam características físicas das vítimas para atraí-las, prometendo testes para campanhas publicitárias, novelas e filmes com aprovação imediata. Uma das vítimas relatou que seu sonho de ser modelo foi reavivado pela proposta enganosa, levando-a a aceitar condições financeiras desfavoráveis.

Outro caso envolveu uma idosa que, sem familiaridade tecnológica, entregou seu celular a um funcionário da agência, resultando em transferências bancárias não autorizadas. A delegada responsável pelo caso alerta sobre o perigo de entregar dispositivos eletrônicos a desconhecidos, destacando como esses golpes exploram vulnerabilidades emocionais e financeiras.

As investigações estão em andamento após as vítimas formalizarem denúncias à polícia. Especialistas alertam que agências sérias não fazem promessas vagas nem exigem pagamentos antecipados por serviços não confirmados.

‌



Assista em vídeo - Agência prometia trabalhos como modelo e aplicava golpes em mulheres em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!