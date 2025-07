Guarda civil saca arma em unidade de saúde após discussão em Osasco Incidente ocorreu durante confusão com morador em situação de rua; corregedoria investiga o caso Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 13h46 (Atualizado em 24/07/2025 - 13h46 ) twitter

GCM saca arma dentro de unidade de saúde após discutir com morador em situação de rua

Em uma unidade básica de saúde em Osasco (SP), um guarda civil municipal sacou uma arma após discutir com um morador em situação de rua. O guarda estava de férias e acompanhado de sua esposa e filha para vacinação.

A confusão começou quando o morador ofereceu um livro à criança, gerando uma reação negativa do agente, que alegou toque inadequado na filha. Testemunhas relataram pânico no local devido à presença de várias crianças. A corregedoria investiga o comportamento do guarda, e a polícia busca ouvir o morador para entender sua versão dos fatos. A arma foi retirada do agente, que deverá atuar em funções internas ao retornar ao serviço.

Assista ao vídeo - GCM saca arma dentro de unidade de saúde após discutir com morador em situação de rua

