Guincho é furtado em frente à Justiça Federal em São Paulo

Criminoso furta guincho estacionado em frente ao prédio da Justiça Federal em São Paulo

Um guincho foi furtado enquanto estava estacionado em frente ao prédio da Justiça Federal no Ipiranga, São Paulo. Ricardo havia recentemente investido R$ 205 mil no veículo para sua nova empresa de remoção de veículos. Sem seguro, ele tentou rastrear o guincho usando GPS, que mostrou que o veículo esteve em uma área de mata na Grande São Paulo antes de perder o sinal.

O furto ocorreu durante a madrugada e câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos, que agiram com um cúmplice. A polícia investiga se o guincho pode estar sendo usado para outros crimes. Ricardo enfrenta dificuldades financeiras devido ao prejuízo e espera que a divulgação do caso ajude na recuperação do veículo. “Acredito firmemente que as autoridades vão insistir nas buscas”, disse ele confiante.

