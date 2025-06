Homem armado invade hotel em Araraquara e dispara contra hóspedes Polícia investiga motivação do crime e busca identificar suspeito Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 14h46 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem invade hotel em Araraquara (SP) e dispara contra hóspedes

Um homem invadiu um hotel em Araraquara, São Paulo, e disparou contra hóspedes no restaurante. A Polícia Civil está investigando a motivação do crime e se o suspeito agiu sozinho ou com cúmplices. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento dos disparos.

Após o ataque, o homem tentou fugir em um carro prata, mas as portas estavam travadas, forçando-o a fugir a pé. O veículo deixou a cena logo depois e ainda não foi localizado. Durante o incidente, uma mulher foi atingida na perna e recebeu atendimento médico antes de ser liberada.

No local do crime, foram encontrados sete estojos de munição de nove milímetros e três projéteis. As quatro pessoas que estavam na mesa alvo dos disparos foram levadas à delegacia para prestar depoimento. A polícia continua a busca pelo atirador e qualquer veículo envolvido no crime.

Assista ao vídeo - Homem invade hotel em Araraquara (SP) e dispara contra hóspedes

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!