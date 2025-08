Homem é detido por suspeita de feminicídio em Guarulhos Vítima foi encontrada morta em casa; polícia investiga caso Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 15h51 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h51 ) twitter

Em Guarulhos, São Paulo, um homem foi detido sob suspeita de ter assassinado uma mulher a tiros em uma residência de classe média. A polícia está tratando o caso como possível feminicídio. O suspeito teria confessado aos vizinhos que havia cometido uma tragédia.

Vizinhos relataram que o homem era frequentemente visto com a vítima na região e tinha várias companheiras.

A polícia chegou ao local para preservar a cena do crime e coletar informações adicionais. O suspeito não tentou fugir após o ocorrido e foi levado à delegacia para prestar depoimento. Testemunhas afirmaram que ele estava visivelmente abalado no momento da prisão. O caso segue sob investigação para esclarecer os detalhes do crime.

