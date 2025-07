Homem é esfaqueado por ex-segurança em mercado de Parelheiros Eliseu Novais está em estado grave após ataque; investigação está em andamento Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 15h26 (Atualizado em 22/07/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem é atacado por segurança de mercado em Parelheiros, zona sul de SP

Em Parelheiros, zona sul de São Paulo, Eliseu Novais da Silva, de 35 anos, foi atacado por um ex-segurança de mercado com um canivete. Ele sofreu ferimentos no fígado, diafragma e pulmão, necessitando de duas cirurgias e permanecendo internado em estado grave. Sua esposa, Caroline, também foi ferida no braço durante o incidente.

O casal estava no mercado para comprar alimentos quando ocorreu um desentendimento com o ex-funcionário. Após a agressão, o homem fugiu e ainda não foi localizado. A família registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e tentativa de homicídio.

Assista ao vídeo - Homem é atacado por segurança de mercado em Parelheiros, zona sul de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!