Homem é preso após lançar pedra em ônibus em São Paulo Imagens de segurança levam à prisão de suspeito em série de ataques a ônibus Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 15h37 (Atualizado em 07/07/2025 - 15h37 )

Novas imagens mostram suspeito saindo de carro e atirando pedra contra ônibus em São Paulo

Um homem foi preso em São Paulo após ser identificado em imagens de segurança atirando uma pedra contra um ônibus na avenida Washington Luiz. O motorista do carro vermelho foi localizado pela polícia através das imagens e depoimentos de testemunhas.

O ataque faz parte de uma sequência de agressões a ônibus na cidade nas últimas semanas, resultando em feridos, incluindo uma mulher com lesões faciais graves. As autoridades conseguiram identificar a placa do veículo e solicitaram a prisão preventiva do suspeito, que agora está sob custódia.

A polícia está investigando as motivações por trás dos ataques, considerando disputas empresariais ou desafios online como possíveis causas. A prisão é um passo importante para assegurar a segurança pública e tranquilizar os usuários do transporte coletivo paulistano.

