Homem enfrenta descaso em ligação de emergência nos EUA Americano ouviu agente discutindo café da manhã enquanto aguardava atendimento policial Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 16h48 (Atualizado em 11/04/2025 - 16h48 )

Homem liga para a polícia e escuta a agente pedindo comida, sem atendê-lo, nos EUA

Nos Estados Unidos, um homem ficou surpreso ao tentar contatar a polícia durante uma emergência. Após receber uma ligação de sua esposa alertando sobre uma tentativa de invasão em sua casa na Geórgia, ele ligou para o serviço de emergência três vezes antes de ser atendido. Quando finalmente conseguiu contato, ouviu a agente discutindo seu pedido de café da manhã.

Na Geórgia, esse tipo de problema é comum, com cerca de 24% das chamadas para o 911 sendo abandonadas antes do atendimento. Apesar do susto inicial, a família do homem ficou bem. A polícia abriu uma investigação para apurar o comportamento inadequado da agente durante o atendimento.

